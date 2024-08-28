Amasya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Dursun Özmen (69) yönetimindeki 05 FF 393 plakalı otomobil, Amasya-Çorum karayolu Doğantepe köyü mevkiinde U dönüşü yapmaya çalıştığı esnada peşinden gelen Mehmet A.'nın kullandığı 06 EU 4393 plakalı tırla çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dursun Özmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi sıkıştığı yerden itfaiyeciler tarafından çıkartılarak hastane morguna götürüldü.

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