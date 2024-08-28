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Galatasaray'dan karaborsa bilet iddialarıyla ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü, son günlerde karaborsa bilet satışıyla ilgili iddialar üzerine açıklamada bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 23:30, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 23:30
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Galatasaray'dan karaborsa bilet iddialarıyla ilgili açıklama

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 23 Ağustos tarihinde düzenlenen basın toplantısındaki çağrısı hatırlatılarak "Karaborsa bilet ile kulübümüzü ilişkilendirmek amacıyla yapılan spekülasyonlara son vermek için başkanımız Dursun Özbek, tüm Galatasaray camiasına bir çağrıda bulunmuş, elinde bilgi ve belge olan herkesin kulübümüze başvurmasını rica etmiştir. Aradan geçen süre içerisinde sadece bilgiler değil, yapılan tüm şikayetler ihbar kabul edilmiş, bu şikayetlere konu olan her işlem üzerinden Passo yetkilileriyle irtibata geçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Söz konusu iddialara ilişkin bir bağımsız denetim firmasına usulsüzlük incelemesi yaptırılması, inceleme neticesinde suistimal tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında yasal yollara başvurulmasına karar verilmiştir. Passo'dan geçen sezon itibarıyla talep edilen, online bilet satış sistemi yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanmış, sezon başından itibaren yeni sistem kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemin daha da iyileştirilmesi adına yapılan çalışmalar devam etmektedir. Yeni bir sistemle, her kombine sahibimize tüm sezon boyunca maç biletlerini sınırsız olarak, belirledikleri 3 kişiye devredebilme hakkı tanınmıştır. Kombine sahiplerimize bu konuyla ilgili ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında tüm kombine ve bilet devirleri kapatılmıştır. Söz konusu spekülatif haberlerle ilgili olarak SPK nezdinde gerekli tahkikatın yapılması için başvuruda bulunulmuştur.

Tüm bu gelişmelerin yanında, Denetim Kurulumuz mevzuattan kaynaklanan yetki ve sorumlulukları çerçevesinde iddialara ilişkin olarak bir soruşturma başlattığını yönetim kurulumuza bildirmiştir."

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