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Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 00:53, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 00:55
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Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan "Koruma güvenlik" ibaresi "Koruma ve güvenlik" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bu kadrolara ilk defa atanacaklar" ibaresi "Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna ilk defa atanacaklar merkezi sınava girip en az altmış puan alanlar arasından, diğer kadrolara ilk defa atanacaklar ise" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan "merkezi sınava girip" ibaresinden sonra gelmek üzere "; koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için en az altmış puan, diğer kadrolar için ise" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddenin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılmış personel alımına ilişkin işlemler, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tamamlanır."

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

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