MEB açıkladı, örgün ortaöğretime yerleşmeyen öğrenciler nasıl okullara yerleştirilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 26.08.2024 tarihli ve 12102546 sayılı yazılarıyla aşagıdaki açıklamalarda bulundu;

"Temel eğitimden ortaöğretime geçiş; tercih, yerleştirme ve nakil işlemleri illi Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği ve Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2024 hükümlerine göre yapılmaktadır.

Bu süreçte; bir örgün ortaöğretim kuruntunda öğrenim görmek üzere tercih hakkını kullanmayan veya tercihte bulunmalarına rağmen herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerden örgün ortaöğretime devanı etmek isteyenlerin başvuruları 06-14 Ağustos 2024 tarihlerinde alınmış ve 16 Ağustos 2024 tarihinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu ekranında görünen boş kontenjanı bulunan ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri yapılmıştır.

Buna rağmen, değişik sebeplere bağlı olarak hala bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler bulunduğuna dair Bakanlığımıza başvurular gelmektedir. Bundan somaki süreçte yerleştirme taleplerinin karşılanabilmesi için yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu ekranında görülen, boş kalan kontenjanlarına;

1-Kayıt alanı,

2-Komşu kayıt alanı,

3-Diğer kayıt alanı

öncelik sırasına göre her bir kayıt alanına yerleştirmede, kontenjandan fazla başvuru olması durumunda ortaokul başarı puanı (OBP), eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8 inci, 7 nci ve 6 ncı sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olana öncelik verilerek, başvuruda bulunanların 20 Ekim 2024 Pazar gününe kadar İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca e-Okula kayıt işlemleri yapılacaktır.

Bu kapsamda; e-Okul yönetim bilgi sistemi. Bakanlık MEM İşlemleri ekranı IÖM01001AS6 numaralı "Merkezi Yapılan Sınavlı ve Sınavsız Yerleştirme Sonuçlarına Göre Boş Kontenjanlar" rapor sayfasındaki okulların boş kontenjanlarına, IÖM14002R001 "LGS Yerleştirilemeyen Öğrenci Listesi" raporunda yer alan öğrencilerin velilerine ulaşılarak, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, başvuruda bulunmalarımı! sağlanması ve yerleştirme işlemlerinin süresi içerisinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden tamamlanması gerekmektedir."

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR