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Dernek değil sanki banka şubesi! Köpek üstünden mamalanmışlar

Son üç yılda 37 milyon lira tutarında yapılan para girişinin 30 milyon lirasını bağış olarak toplayan barınak sahibinin, paraları hayvanlara değil, dernek başkanı ve yöneticilere aktardığı ortaya çıktı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 07:35, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 06:30
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Dernek değil sanki banka şubesi! Köpek üstünden mamalanmışlar

Silivri'de sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan derneğe yapılan bağış paralarını kişisel hesaplarına aktardıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Dernek yöneticisi M.Y'nin dolandırıcılık ve barınma amaçlı bırakılan hayvanları sattığı iddialarıyla tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 2018'de Silivri'deki sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2018'de kurulan derneğin 2021 ve 2024 tarihleri arasında bağış adı altında yardım toplamaya başladığı aktarıldı.

Derneğin hesaplarına 2021-2024 arasında 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında para girişinin olduğu, bunun 30 milyon lirasının bağış olarak toplandığı belirtilerek, paraların yaklaşık 3 bin işlemle dernek başkanı, yöneticisi ve üyesi pozisyonunda bulunan şahısların hesabına geçirildiği kaydedildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Raporda, bahse konu bağış paralarının bir kısmının İstanbul'da kozmetik firması üzerinden harcama, fatura gibi açıklamalar yazılıp gönderilerek aklanmaya çalışıldığı anlatıldı.

Polis, gelen bağış paralarını şahsi hesaplarına geçirdiği tespit edilen 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran bir kişi "Silivri Canları 2. Hayat Melekleri" adlı derneğin yöneticisi M.Y'nin hayvanların tedavisi ve bakımı için kendisiyle anlaştığını, bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında hesabına, M.Y. yönetimindeki dernek ve farklı kişilerden yüklü miktarda para gönderildiğini kaydetmişti. Bu kişi, kendisinden bu paralar karşılığında fazlaca fatura kesmesini istediğini iddia ettiği M.Y'nin usulsüz işlemler sonucu olağan dışı zenginleştiği yönünde ihbarda bulunmuştu.

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