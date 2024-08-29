'Narkoçelik-36' operasyonunda 502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'de düzenlenen 'Narkoçelik-36' operasyonunda 502 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 08:45, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 08:46
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.
Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Artvin'in Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik "Narkoçelik-36" operasyonu yapıldı.
Operasyon sonucu: 502 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.