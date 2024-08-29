Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 3'ü ağır 10 yaralı

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

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