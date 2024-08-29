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Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 3'ü ağır 10 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazasında 3'ü ağır 10 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 09:10, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:03
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Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada metrobüsteki 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

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