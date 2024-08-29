Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 4'ü ağır 35 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 35 kişi yaralandı.

Kaza metrobüs hattının Sefaköy mevkisinde meydana geldi.

Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı.

Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İKİ KİŞİ METROBÜSÜN ALTINDA KALDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.

1 ÖLÜ, 4'Ü AĞIR 35 YARALI

Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

4'ü ağır 35 kişi de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler bir süre yapılamadı.

KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Kaza ilk belirlemelere göre Beyaz Yol çalışmasının yapıldığı noktada yaşandı.

Metrobüs şoförü, ana yola girmesi gereken yerde, yola girmeyip metrobüs yolunda devam etti.

Yönlendirme aracını son anda gören şoför ani bir fren yaptı ancak fren yeterli olmadı.

Direksiyonu sağa kıran şoför, ters yönde giden başka bir metrobüse ortadan çarptı.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Kaza yapan metrobüste bulunan bir yolcu, "Metrobüste orta yerdeydim nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda oldu." dedi.

"ÇALIŞMADAN DOLAYI İÇERİ GİRERKEN ÇARPIŞMA OLDU"

Bir başka yolcu ise, "Orta kapıda sağdaydım ben. Metrobüs çok kalabalıktı. Bizim metrobüs şeridinde gidiyordu. Diğeri yol çalışmasından dolayı içeri girerken bir çarpışma oldu." diye konuştu.

Seferler yapılamayınca vatandaşların metrobüs hattında yürüdüğü görüldü.