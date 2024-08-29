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Adalet Bakanlığı taban KPSS puanında değişikliğe gitti

Adalet Bakanlığı, koruma ve güvenlik personeli alımında taban KPSS puanını düşürdü. Daha önce KPSS'den en az 70 puan alanlar başvuru yapabiliyorken yeni düzenlemeye göre KPSS'den en az 60 puan alanlar başvuru yapabilecek. Diğer kadrolarda ise taban KPSS puanında (En az 70) değişiklik yapılmadı. Düzenleme 29 Ağustos 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 09:50, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:36
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Adalet Bakanlığı taban KPSS puanında değişikliğe gitti

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 29 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, Korume ve güvenlik personeli alınırken aranan "KPSS'den en az 70 puan almış olma" şartı, yeni düzenlemeyle "En az 60 puana" düşürüldü. Diğer kadro unvanlarında ise KPSS'den en az 70 puan almış olma şartında ise bir değişiklik yapılmadı.

29 Ağustos 2024 tarihinden önce duyurusu yapılmış personel alımına ilişkin işlemlerde en az 70 puan almış olma şartı aranmaya devam edilecek.

İşte 29 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan "Koruma güvenlik" ibaresi "Koruma ve güvenlik" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bu kadrolara ilk defa atanacaklar" ibaresi "Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna ilk defa atanacaklar merkezi sınava girip en az altmış puan alanlar arasından, diğer kadrolara ilk defa atanacaklar ise" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan "merkezi sınava girip" ibaresinden sonra gelmek üzere "; koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için en az altmış puan, diğer kadrolar için ise" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddenin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılmış personel alımına ilişkin işlemler, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tamamlanır."

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

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