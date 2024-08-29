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Prof. Dr. Naci Görür'ün işaret ettiği il için harekete geçildi

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün sıklıkla endişelendirdiğine dikkat çektiği Bingöl için harekete geçildi. Bingöl'de beklenen olası 7 ve üzerindeki depremler için çevre illerin de desteğiyle bölgesel tatbikat başlatıldı. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Bingöl dahil Erzincan, Tunceli, Erzurum, Elazığ, Muş, Diyarbakır gibi illerimiz etkilendiği için bu illerden destek alamıyoruz. Bize 2'nci çeper illerinden yardım ve destek gelecek" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 09:51, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:54
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Prof. Dr. Naci Görür'ün işaret ettiği il için harekete geçildi

Bilim Akademisi üyesi, yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün sıklıkla dikkat çektiği Bingöl'de olası 7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat başladı. Görür, Karlıova'nın 2 fayın kesişim noktası olduğuna dikkat çekerek şu uyarılarda bulunmuştu:

"Bu fayın kırılmayan bir kesimi var. Erzincan ile Karlıova arası. 1794'den beri kırılmadı. 1739 Erzincan depremi var. Bu depreme rağmen müthiş bir enerji 250 seneden fazla olmasına rağmen deprem görülmedi. Erzincan-Karlıova arasında 7'nin üzerinde deprem bekleniyor. Bu 4.0'lük depremlerin bardağı taşıran son damla olabileceği endişesi var. Bu bölgede periyod verme çok zor. Birincisi 250 senedir deprem yok."

Bingöl'de 7.5 büyüklüğünde deprem senaryosu yaşatıldı. Bingöl'de senaryo gereği merkez üssü Karlıova ilçesinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından kentteki birçok kurum, kuruluş ve STK, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne hareket etti. Saat 00.15'te senaryo gereği meydana gelen depremin ardından Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da AFAD İl Müdürlüğü'ne gelerek, merkez ve ilçelerdeki saha taraması hakkında kaymakam ve ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı. Yine senaryo gereği depremden 7 ilin etkilenmesinden dolayı, Bingöl'e depremden etkilemeyen bölgeler desteğe gelecek.

Validen açıklama: Tüm bölgeyi etkileyen bir afet

7 büyüklüğündeki deprem tatbikatı hakkında açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Hamdi Usta, "Bugün burada bölgesel bir tatbikat yapıyoruz. Biliyorsunuz Bingöl sürekli depremlerin yaşanacağı bölgelerden biri olarak belirtiliyor. Biz de muhtemel bir afete karşı reaksiyon alabilmek için bölgesel bir tatbikat yapıyoruz. Saat 00.15 itibariyle Bingöl-Karlıova Hacılar merkezinde senaryo gereği afet yaşadık. Tüm bölgeyi etkileyen bir afet. Etrafımızdaki 7 il de bundan etkilendi. Bingöl dahil Erzincan, Tunceli, Erzurum, Elazığ, Muş, Diyarbakır gibi illerimiz etkilendiği için bu illerden destek alamıyoruz. Bize 2'nci çeper illerinden yardım ve destek gelecek" dedi.

Enkaz, yangın, hastane tahliyesi, kaya düşmesi, elektrik kesintileri ile mobil haberleşme kesintilerine müdahale, KBRN çalışma alanı ile doğalgaz müdahale çalışmaları, barınma alanı ve beslenme hizmetlerini ziyaret, trafik kazasına müdahale çalışmalarını yerinde izleme ve Murat Nehri üzerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları gibi faaliyetler tatbikatta yer alacak.

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