Markalarda 'okula dönüş' zili çaldı

Okulların açılması-na sayılı günler kala markaların 'okula dö-nüş' kampanyaları hızlansa da bu yıl maliyetler cep yakı-yor. Milli Eğitim Bakanlığı ta-rafından açıklanan takvime göre, 20 milyonu aşkın öğren-ci için 9 Eylül'de ders zili çala-cak. Okul öncesi ve ilkokul bi-rinci sınıf öğrencileri içinse 2 Eylül'de uyum eğitimleri baş-layacak.

Önceki yıllara göre yüzde 50-60 arasında zam ya-pılan kırtasiye ürünleri, bütçe-leri zorlayacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl bir okul çanta-sı bin TL'ye dolarken bu yıl en az 3 bin 500 TL'yi buluyor. Gi-yim grubundaki fiyat artışla-rı ise yüzde 80'lere ulaştı. Okul kıyafetleri de çantaya eklenin-ce okula dönüşün maliyeti yak-laşık 10 bin TL'yi buluyor.

Ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyet baskısı okul alış-verişlerinde belirgin bir düşüş olacağı beklentisini doğursa da perakende markaları, çeşitli kampanyalarla her bütçeye uy-gun ürünler sunma yarışında.

BİM'den okul ihtiyaçlarına 150 çeşit ürün

Okulların açılmasına sayılı günler kala zincir mağazalarda da okul araç-gereç satışları başladı. Tüm kırtasiye ve okul ihtiyaçlarında 150'yi aşkın ürün seçeneği ile BİM, okul alışverişlerinde öğrenci ve ailelerin ilk tercihi olmayı hedefliyor. BİM mağazalarında satışa sunulan kırtasiye malzemeleri içerisinde BİM'in markası olan Studi, öne çıkıyor. BİM'de satılan okul ürünleri arasında su mataraları, ağaç gövdeli Studi kurşun kalemler, silgiler, sulu, kuru ve pastel boya seçenekleri, farklı renk ve desen seçenekli okul çantaları, plastik kapaklı ve spiralli defterler gibi kırtasiye ürünlerinin yanı sıra oyun hamurları, fasulye sayı çubukları, el işi kağıtları, yapıştırıcılar ve bantlar, kaplama kağıtları, mantar panolar, flütler öne çıkıyor. Studi ürünlerinin yanı sıra seçili Faber-Castell markalı ürünler de BİM mağazalarında satılıyor.

Pazarama'da okul kampanyası

Pazarama okula dönüş kampanyası 12 Eylül'e kadar devam edecek. Kampanyada; kitap, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar, tablet, çocuk giyim gibi okul ihtiyaçlarının olmazsa olmazları arasında bulunan birçok üründe avantajlı fiyatları müşterilerine sunmayı hedefliyor. Farklı kampanyaların da eş zamanlı olarak başlayacağı bu tarihlerde; ilk alışverişe özel kuponlar, çok al az öde kampanyaları, ürün indirimleri de müşterilere sunulacak. Online alışverişin yanı sıra; uçak bileti satışı, otel rezervasyonu, araç kiralama, şehir ulaşım kartlarına yükleme, gibi farklı alanlarda da müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerini sürdürüyor.

TrendyolKids özel okul koleksiyonu hazırladı

Hazır giyimde online alışve-rişin adresi olmayı hedefle-yen Trendyolmilla, çocukla-rın dünyasına da adım attı. TrendyolKids 2024/25 Sonba-har-Kış Çocuk Giyim Koleksi-yonu, Türkiye'de ve dünyanın pek çok noktasında satışa su-nuldu. 450 parçadan oluşan koleksiyonda kot pantolon-dan salopete, sırt çantasın-dan aksesuarlara kadar ürün yelpazesi bulunuyor. Trend-yolKids Sonbahar-Kış kolek-siyonu, 3-14 yaş aralığındaki çocuklara hitap ediyor. "Oku-la Dönüş" dönemi için özel olarak hazırlanan modellerin öne çıktığı koleksiyonda, kız çocuklar için ekru, pembe, li-la, mint, gül kurusu ve mercan gibi pastel tonlar öne çıkar-ken; erkek çocuklar için ekru, siyah, lacivert ve gri melanj gi-bi renkler tercih ediliyor.

Pritt yeni dönemi 'doğa' temasıyla karşılıyor

Pritt, bu sene de okula dönüşü yeni bir tema ile karşılıyor. Bu senenin teması: "Doğa Macerası". Pritt; tırmanışçı, yürüyüşçü, kayakçı ve paraşütçüden oluşan 4 yeni karakterle doğa sever çocuklara seçenek sunuyor. Yapılan açıklamada, "Pritt ambalajları, bu yıl da Instagram filtresi ve mini oyunlarla maceranın kapısını ardına kadar açan QR kodlar taşıyor. Ambalajlardaki QR kodu akıllı telefonlarına ya da tabletlerine okutan çocuklar, Pritt karakterlerine bürünebiliyor, fotoğraf ve video çekerek bir anı bırakabiliyor. Dileyenler farklı Pritt karakterlerinin doğadaki temalarının bulunduğu oyunlarla, doğa maceralarına ortak oluyor" denildi.

Skechers, okul ayakkabılarını vitrine çıkardı

Çocukların okul heyecanına rahatlık katma amacıyla yeni sezonu karşılayan Skechers, Çocukların enerji dolu dünyasıyla rahatlığın buluştuğu Kids kolek-siyonunda renkli, ışıklı, boyanabi-len birçok farklı ayakkabı modeli yer alıyor. Marka, okula dönüşü keyifli hale getirmeyi amaçladığı çocuk koleksiyonunda, çocuk-ların enerjik dünyasını yansıtan açma-kapama düğmesi bulunan ışıklı modelleri öne çıkarıyor.

Er-kek çocuklar için hazırlanan tasa-rımlarda, ışıklı ve keskin hatlara sahip ayakkabıları sunan mar-ka, kız çocuklar içinse daha canlı renkleri tercih etmiş. Neon renk-ler, yıldız desenleri, ışıklı ve simli spor ayakkabılar, koleksiyonun önemli parçalarını oluştururken Skechers'ın yıkanabilir kalemler-le kişiselleştirilebilen ve çocukla-rın yaratıcılığını geliştirmelerine odaklanan ayakkabıları, bu yıl mi-niklerin vazgeçilmezi olmaya aday. Skechers Çocuk Giyim Koleksiyonu ise, 5-14 yaş arası çocukların dünyası-nı yansıtmayı amaçlıyor.

Nurdoğan A. ERGÜN