İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi

İstanbul'da yaşanan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi ile 2 bin 500 yeni taksi devreye girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün sosyal medya hesabından İstanbul'daki taksi probleminin çözümüne ilişkin paylaşımda bulunmuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacağız. 2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yapılacak olan UKOME Toplantısı'nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyoruz."