Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurlarında yukarı yönlü sınırlı hareketler sürüyor.

Dolar/TL, güne 34,09 civarında başladı. Euro/TL de 37,95 civarında el değiştirdi.

Geçen haftayı dolar karşısında yüzde 0,9 kayıp ile kapatan TL, ay başından bu yana ise yüzde 2,6 değer kaybetti.

Veri gündeminde bugün saat 10.00'da yayımlanacak ağustos ayı ekonomik güven endeksi ve 14.30'da yayımlanacak olan haftalık TCMB verileri bulunuyor.

Bankacılar, net uluslararası rezervin 23 Ağustos ile sona eren haftada 4 milyar dolar azaldığı tahmin ediyorlar.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, eylül ayının ilk haftasında açıklanması planlanan OVP'nin temel politika hedeflerinin görüşüldüğü kaydedildi.

IMF, Türkiye'nin ekonomi politikalarını sıkılaştırarak kriz risklerini ciddi ölçüde azalttığını açıkladı. Raporda finansal istikrarın sürdürülmesi için daha fazla reforma ihtiyaç olduğu belirtildi.

Yarınki resmi tatilin ardından takip edilecek başlıca veri haftaya salı günü yayımlanacak olan ağustos ayı enflasyon verisi olacak.