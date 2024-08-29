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Kayıp Narin Güran soruşturması: Ağabeyin kolundaki ısırık Narin'e mi ait?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesibde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarının 8'inci gününde gözaltına alınan Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izi küçük kıza mı ait? Adli Tıp raporu çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 13:47, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:00
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına devam ediliyor.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 9. gününde sürüyor.

Ağabeyin kolundaki ısırık kime ait? rapor çıktı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin ağabeyi E.G. (18) olduğu öğrenildi.

Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen E.G.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Ağabeyin kolundaki ısırık izine burada DNA testi yapıldı.

Ancak kesin bir bulguya ulaşılamadı.

18 yaşındaki ağabey, İstanbul'dan yeniden Diyarbakır'a götürüldü.

Yüzlerce kişi Narin'i arıyor

Gönüllülerin de desteğiyle şu ana kadar 1710 personelin yer aldığı aramalar kapsamında mahalle içerisinde ve çevresinde çalışma yürütüldü.

Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama yaptı.

Bir terlik daha bulundu; numarası uyuşmadı

Ekiplerce, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve dün akşam saatlerinde iş makinesinin desteğiyle Eğertutmaz Deresi'nde başlatılan çalışma bugün de sürdü.

Aramalar sırasında deredeki akıntıyla giden bir terliği fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi.

Terliği sudan çıkaran ekipler, durumu aileye bildirdi. Güran ailesinin beyanı üzerine terliğin Narin'e ait olmadığı belirlendi.

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