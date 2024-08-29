Giresun'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giresun'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 14:47, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:48
Durmuş Turan (63) idaresindeki 34 VM 7170 plakalı hafif ticari araç, Ergence köyü Cemekli mevkisinde şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile Yeter Öz (57), 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Turan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.