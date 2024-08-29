'Çiftçiye mazot, gübre ve prim desteği kaldırıldı' iddiaları yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Kararı ile çiftçiye mazot, gübre ve prim desteği kaldırıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Bahse konu kararda çiftçilere yönelik mazot ve gübre desteğinin kalkmasının söz konusu olmadığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Desteklerin kaldırıldığına yönelik iddialar, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon kampanyası ürünüdür. Kararda mazot ve gübre desteği, "Temel Destek" olarak tanımlanmıştır.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan üreticilerimizin, Temel Destek ile mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacaktır.

Ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda, 'Temel Destek'e ilave olarak kullanılan mazotun yüzde 50'si, gübrenin de yüzde 25'i planlı üretim desteği olarak verilecektir. Böylelikle mazot maliyetinin yüzde 100'ü, gübre maliyetinin ise yüzde 50'si desteklenmiş olacaktır.

Ayrıca çiftçilerimizin talebi doğrultusunda bu destekler ayni değil, nakdi olarak ödenecektir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."