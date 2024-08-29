Cevdet Yılmaz: İstihdamımızı korumayı ve artırmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bir yandan enflasyonla mücadelemizi, dezenflasyon politikalarımızı sürdürürken, diğer yandan istihdamımızı korumayı ve artırmayı hedefliyoruz"

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net