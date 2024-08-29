Cevdet Yılmaz: İstihdamımızı korumayı ve artırmayı hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bir yandan enflasyonla mücadelemizi, dezenflasyon politikalarımızı sürdürürken, diğer yandan istihdamımızı korumayı ve artırmayı hedefliyoruz"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 15:48, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 15:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bir yandan enflasyonla mücadelemizi, dezenflasyon politikalarımızı sürdürürken, diğer yandan istihdamımızı korumayı ve artırmayı hedefliyoruz"