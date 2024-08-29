Balık tutarken vücuduna kurşun isabet eden kişi hastanede öldü

Sağlık personelinin kontrolünde vücuduna kurşun isabet ettiği belirlenen Kafalı, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Erenler ilçesinde 11 Ağustos'ta Sakarya Nehri kenarında balık tutan Kafalı, bir anda yere yığılmış, arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

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