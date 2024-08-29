Bakan Tekin, 81 ilin valileri ve milli eğitim müdürleriyle görüştü

KPSS Ön Lisans pazar günü yapılacak
KPSS Ön Lisans pazar günü yapılacak
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Metrobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı
Metrobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı
Güneşlenirken üzerine baca kapağı düşen hemşire kurtarılamadı
Güneşlenirken üzerine baca kapağı düşen hemşire kurtarılamadı
'Çiftçiye mazot, gübre ve prim desteği kaldırıldı' iddiaları yalanladı
'Çiftçiye mazot, gübre ve prim desteği kaldırıldı' iddiaları yalanladı
Bir ilimizde daha petrol arama çalışması başlatıldı
Bir ilimizde daha petrol arama çalışması başlatıldı
Kayıp Narin Güran soruşturması: Ağabeyin kolundaki ısırık Narin'e mi ait?
Kayıp Narin Güran soruşturması: Ağabeyin kolundaki ısırık Narin'e mi ait?
Adil Öksüz'ü kaçıran Cihat Yıldız FETÖ'nün 2 numarasının sağ kolu çıktı!
Adil Öksüz'ü kaçıran Cihat Yıldız FETÖ'nün 2 numarasının sağ kolu çıktı!
3 çocuğunu da katleden baba da öldü
3 çocuğunu da katleden baba da öldü
TCG Anadolu hakkında 'İsrail'e Destek' iddialarına MSB'den sert yanıt
TCG Anadolu hakkında 'İsrail'e Destek' iddialarına MSB'den sert yanıt
Otomobilde tercih değişiyor, AB hibrite dönüyor
Otomobilde tercih değişiyor, AB hibrite dönüyor
Rekabet'ten beton şirketlerine soruşturma
Rekabet'ten beton şirketlerine soruşturma
İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi oybirliğiyle kabul edildi
İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi oybirliğiyle kabul edildi
Mazot, gübre desteği kaldırıldı, 3 yeni 'destek' geldi
Mazot, gübre desteği kaldırıldı, 3 yeni 'destek' geldi
Açlık sınırı 19.271 TL, yoksulluk sınırı 62.772 TL'ye yükseldi
Açlık sınırı 19.271 TL, yoksulluk sınırı 62.772 TL'ye yükseldi
Enflasyon düzeltmesi kararı: 1,5 milyon mükellef kapsamdan çıkartıldı
Enflasyon düzeltmesi kararı: 1,5 milyon mükellef kapsamdan çıkartıldı
Altınla kira ödemesi yapılır mı? Bakanlıktan açıklama
Altınla kira ödemesi yapılır mı? Bakanlıktan açıklama
Markalarda 'okula dönüş' zili çaldı
Markalarda 'okula dönüş' zili çaldı
Prof. Dr. Naci Görür'ün işaret ettiği il için harekete geçildi
Prof. Dr. Naci Görür'ün işaret ettiği il için harekete geçildi
Gayrimenkulde sınır ötesi operasyon!
Gayrimenkulde sınır ötesi operasyon!
Bakan Yumaklı'dan tarım desteği açıklaması!
Bakan Yumaklı'dan tarım desteği açıklaması!
Senet dolandırıcılığı arttı! Eve gelen kargo için imza atmayın...
Senet dolandırıcılığı arttı! Eve gelen kargo için imza atmayın...
Dernek değil sanki banka şubesi! Köpek üstünden mamalanmışlar
Dernek değil sanki banka şubesi! Köpek üstünden mamalanmışlar
Bakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Bakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
IMF'den 'Türkiye Ekonomisi' raporu: Ek sıkılaştırma gerekebilir
IMF'den 'Türkiye Ekonomisi' raporu: Ek sıkılaştırma gerekebilir
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi
Diyanet'ten FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma
Diyanet'ten FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor
Bakanlıkta 'enflasyon muhasebesi' toplantısı: TOBB ve oda başkanları katıldı
Bakanlıkta 'enflasyon muhasebesi' toplantısı: TOBB ve oda başkanları katıldı
Başörtülü öğrenciye kongrede görev verilmemesine soruşturma
Başörtülü öğrenciye kongrede görev verilmemesine soruşturma
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin, 81 ilin valileri ve milli eğitim müdürleriyle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin valileri ve milli eğitim müdürleriyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 17:57, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 18:04
Yazdır
Bakan Tekin, 81 ilin valileri ve milli eğitim müdürleriyle görüştü

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, 81 ilin valileri ve milli eğitim müdürleriyle görüştü.

Bakan Tekin konuşmasında, daha sağlıklı bir eğitim öğretim yılı geçirmek üzere geçen yıl olduğu gibi 2024-2025 eğitim öğretim yılında da bir dizi önlemler aldıklarını hatırlattı.

Tekin, Bakanlık olarak yaptıkları değerlendirmeler sonucunda bu yıl eğitim öğretim yılı başlamadan önce 2024-2025 eğitim öğretim yılında yürütülecek faaliyetlere ilişkin genelge, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline ilişkin genelge, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasına ilişkin genelge ve okullarda şiddetin önlenmesine ilişkin olmak üzere toplam 4 genelge yayımladıklarını belirtti.

Bu yıl eğitim öğretim yılında 3 konuyu ana gündemlerine aldıklarını vurgulayan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ve ailelerin çocuklarının eğitimi sürecinde daha aktif rol alması üzerine odaklandıklarını ifade etti.

- "Neden Türkiye modeli olmasın"

Bakan Tekin, dünya ülkelerinin kendine özgü eğitim modellerine değinerek, "Herkes eğitim modellerine örnek verirken Güney Kore modeli, Finlandiya modeli diye tanımlamalarda bulunuyor. Biz de dedik ki neden Türkiye modeli olmasın? Dolayısıyla 10 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak kendimize ait bir model olabileceğini düşündüğümüz için erdem-değer-eylem çerçevesinde bilgiyi beceriye dönüştüren bir yaklaşımın benimsendiği, bize özgü bir model olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini geliştirmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile "herkesin bir mesleği olmalı" anlayışıyla sektör işbirlikleriyle mesleki eğitime erişimi, kaliteyi artırmayı ve öğrencileri hayata ve istihdama hazırlayarak ülkenin kalkınmasına katkı sunmayı hedeflediklerini bildiren Tekin, bu kapsamda meslek liselerinde teorisini geliştiren öğrencilerin, sektör işbirliği çerçevesinde işletmelerde beceri eğitimi alması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Tekin, okul-aile işbirliğini güçlendirmek, öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik "Velivizyon" platformu oluşturduklarını aktararak, platform için 27 bölümden oluşan bir dizi film çekildiğini kaydetti.

Bakan Tekin, öğrencilerin okula kayıt ücreti konusuna da değinerek, Bakanlıkça öğrencilerin merkezi sınavla veya adrese dayalı olarak otomatik olarak yerleştirildiğini, kayıt için herhangi bir işleme ayrıca gerek duyulmayacağını vurguladı.

Okul güvenliğinin sağlanması, öğrenci pansiyonlarının kapasiteli olarak kullanılması, il, ilçe veya kurumlarda deneme sınavlarının yapılmaması gerektiğine dikkati çeken Tekin, halk eğitim merkezlerinde açılan kurslar, fahiş fiyat uygulaması yapan özel öğretim kurumları gibi konularda gerekli çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya ise Milli Eğitim Bakanlığının 1 milyon 200 bin öğretmen ve 20 milyona yakın öğrencisiyle 85 milyonu kapsayan büyük bir aile olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Yerlikaya, eğitim-öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlere, ailelere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber