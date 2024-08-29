Taşıt Kredisi Almanın En Kolay Yolu: Tüm Bankalar Burada
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Taşıt Kredisi Almanın En Kolay Yolu: Tüm Bankalar Burada
Günümüzde birçok kişi, yeni bir araç satın almak ya da mevcut aracını yenilemek
için taşıt kredisine başvuruyor. Taşıt kredisi, araç alımında finansal destek
sağlayan özel bir kredi türüdür ve genellikle avantajlı faiz oranları ve vade
seçenekleri sunar. Bu yazımızda, taşıt kredisinin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını
ve 2024 yılında hangi bankaların taşıt kredisi sunduğunu detaylı bir şekilde
inceleyeceğiz.
Taşıt Kredisi Nedir?
Taşıt kredisi, araç almak ya da var olan aracını yenilemek isteyen bireylerin
kullanabildiği, sadece araç alımına yönelik sunulan kredi türüdür. Sadece araç
alımına yönelik sunulduğu için faiz oranları ve vade seçenekleri de bu doğrultuda
daha avantajlıdır. Taşıt kredileri sıfır ya da ikinci el araçlar için kullanılabilir.
Bankalar bu durumlarda sıfır taşıt kredisi gibi özel kredi imkanları da sunmaktadır.
Taşıt kredisi başvurusu için bankaların taşıt kredisi fırsatlarını karşılaştırarak
sana en uygun taşıt kredisini seçebilirsin.
Taşıt Kredisi Nasıl Hesaplanır?
Taşıt kredisi hesaplama 2024 yılında bazı gereklilikleri de beraberinde getirir.
Bunlardan ilki taşıt bedelinin net olarak bilinmesidir. Bu bedele göre bankadan
taşıt kredisi adı altında çekilebilecek maksimum kredi oranı belirlenebilir.
Taşıt kredileri genellikle minimum 48 ay vadeyle sunulur.
Taşıt kredisi hesaplama 2024 yılında araç ücretine göre yapılır. Değeri 400.000 TL'ye kadar olan bir araç için aracın toplam bedelinin %70'ine kadar kredi kullanılabilir. Eğer araç 400.000 TL ile 800.000 TL arasında bir değere sahipse, bu durumda kredi limiti aracın değerinin %50'si ile sınırlandırılır.
Daha yüksek fiyat aralıklarında kredi oranları da buna göre düşmektedir. 800.000 TL ile 1.200.000 TL arasında değere sahip bir araç için maksimum kredi oranı %30'la sınırlandırlır. 1.200.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki araçlar için bu oran %20'ye kadar düşmektedir.
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Taşıt Kredisi Veren Bankalar 2024
Günümüzde Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk ,İNG, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Albaraka gibi pek çok banka taşıt kredisi imkanı sunmaktadır. Ancak bu noktada hangi bankadan en uygun taşıt kredisi nasıl çekilir sorusu gündeme geliyor.
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öğrenebilir, karşılaştırabilir ve sana en uygun olan başvuru işlemini dakikalar
içinde gerçekleştirebilirsin.
Vakıfbank Taşıt Kredisi
Vakıfbank sıfır ya da 2.el araçlar (8 yaşa kadar) için %4,60 faiz oranı ve 48 aya varan vade seçenekleriyle taşıt kredisi imkanı sunmaktadır.
Akbank Taşıt Kredisi
Akbank taşıt kredisi kapsamında %4,50 faiz oranı ve 48 aya varan vade seçenekleriyle sıfır ya da 2.el araçlar için taşıt kredisi imkanı sunmaktadır.
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi
Ziraat Bankası 0 km ve en fazla 5 yaşındaki araçlar için 48 aya kadar vadeli,
%5,34 faiz oranıyla taşıt kredisi imkanı sunmaktadır. Hafif ticari araçlar da
bu kapsamda finanse edilebilir. Bazı durumlarda banka tarafından ek teminat
istenebilir. Ayrıca Ziraat Bankası taşıt kredisi kullacılarına hayat sigortası
ve kasko gibi ek hizmetler de sunar.
Halkbank Taşıt Kredisi
Halkbank, sıfır ya da 2.el araçlar için 48 aya kadar vadeli, tercihe göre aylık eşit, artan ya da azalan taksit seçenekleriyle taşıt kredisi imkanı sunmaktadır. Halkbank sıfır araçlar için %5,09, ikinci el araçlar için ise %5,15 faiz oranları uygulamaktadır.
İş Bankası Taşıt Kredisi
İş Bankası sıfır araçlar için %4,03, ikinci el araçlar için %4,34 faiz oranlarında, 48 aya kadar vadeli taşıt kredisi imkanı sunmaktadır.
Kuveyt Türk Taşıt Kredisi
Kuveyt Türk de diğer pek çok bankada olduğu gibi sıfır ve ikinci el araçlarda 48 aya kadar vade seçenekleri ve %3,99 faiz oranıyla taşıt kredisi imkanı sunar.
İNG Taşıt Kredisi
ING taşıt kredisi, sıfır araçları e 8 yaşına kadar olan 2. el araçları kapsayan, 3 - 48 ay vade seçenekleri ve %3,49 faiz oranıyla sunulan özel bir kredidir. ING Bank kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5'ini aşmayacak şekilde planlanmıştır ve teminat olarak sadece satın alınacak araç rehin gösterilebilir.
Türkiye Finans Taşıt Kredisi
Türkiye Finans, %4,34 faiz oranı ve 48 aya varan vade seçenekleri ile sıfır ve 2.el araçlar için taşış kredisi imkanı sunar.
Vakıf Katılım Taşıt Kredisi
Vakıf Katılım'ın sunduğu Taşıt Kredisi ile 0 km veya 2.el otomobil alımlarında 48 aya kadar vade ve %4,19 faiz oranıyla araç sahibi olabilirsin. Vakıf Katılım için tahsis ücreti kredi tutarının %0,5'idir.
Albaraka Taşıt Kredisi
Albaraka Taşıt Kredisi ile sıfır araçlar %3,99, 9 yaşını geçmemiş 2. el araçlar ise %4,50 faiz oranı ile sunulmaktadır. Albaraka vade seçenekleri ise 48 aya kadar uzanmaktadır. Araç değerine göre kredi miktarı ve ödeme süreleri değişebilir.
Taşıt Kredisi Şartları Nelerdir?
Taşır kredisi çekebilmek için bankalar bazı gerekliliklerine yerine getirilmesini bekler. Bu doğrultuda taşıt kredisi şartları 2024 yılında şöyle sıralanabilir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 18 yaşını doldurmuş olmak
- İyi bir kredi notuna sahip olmak
- Aylık gelirini beyanı sunmak
- En az 3 aydır devam eden sigortanın bulunması
Bu şartları karşılıyorsan taşıt kredisi almak için TeklifimGelsin üzerinden
kredi başvurusu yapabilirisin.
Taşıt Kredisi Faiz Oranları 2024
2024 yılında taşıt kredisi faizleri bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. En sık tercih edilen bankalar arasında Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk, İNG, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Albaraka gibi bankalar yer alır.
2024 yılında Vakıfbank %4,60 faiz oranıyla, Akbank %4,50 faiz oranıyla, Ziraat
Bankası %5,34 faiz oranıyla, Halkbank sıfır araçlar için %5,09, ikinci el araçlar
için ise %5,15 faiz oranlarıyla, İş Bankası sıfır araçlar için %4,03, ikinci
el araçlar için %4,34 faiz oranlarıyla, Kuveyt Türk %3,99 faiz oranıyla, İNG
%3,49 faiz oranıyla, Türkiye Finans %4,34 faiz oranıyla, Vakıf Katılım %4,19
faiz oranıyla, Albaraka sıfır araçlar için %3,99, 9 yaşını geçmemiş 2. el araçlar
ise %4,50 faiz oranlarıyla taşıt kredisi sunmaktadır.
SIK SORULAN SORULAR
Taşıt kredisi almak için ne gerekli?
Taşıt kredisi almak için 18 yaşını doldurmuş olmak, Tükiye Cumhuriyeti vatandaşı
olmak, aylık gelir beyanında bulunmak, minimum 3 aydır devam eden sigortanın
olması ve iyi bir kredi notunun olması gerekir.
400 Bin Tl'lik arabaya ne kadar kredi çıkar?
Değeri 400.000 TL'ye kadar olan bir araç için aracın toplam bedelinin %70'ine
kadar kredi kullanılabilir. Taşıt kredilerinde aracın toplam bedelinin tamamına
kredi verilmez, araç değerine göre oranlar değişir.
2. el taşıt kredisi ne kadar çıkar?
2. el taşıtlar için verilebilecek kredi miktarı araç bedeline bağlıdır. Minimum
400.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulmaktadır. Değeri 400.000 TL'ye kadar olan
bir araç için aracın toplam bedelinin %70'ine kadar kredi kullanılabilir. 400.000
TL ile 800.000 TL arasında ise %50 ile sınırlandırılır, 800.000 TL ile 1.200.000
TL arasında değere sahip bir araç için maksimum kredi oranı %30, 1.200.000 TL
ile 2.000.000 TL arasındaki araçlar için ise bu oran %20'dir.
2. El Taşıt Kredisi Nasıl Çekilir?
2. el taşıt kredisi çekmek için araç bedelinin net bir şekilde ortaya konulması
ve bu bedele göre kredi tutarının belirlenmesi gerekir. Bu bedel belirlendikten
sonra gerekli belgelerle seçilen bankaya başvuru yapılması gerekir. İnceleme
sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2. el taşıt kredisi çekilebilir.
2. El Taşıt Kredisi Yaş Sınırı Kaçtır?
Bankalar 2. el taşıt kredisi için bazen yaş sınırı koymaktadır. Bu sınır bankadan bankaya değişiklik göstermektedir ve tek bir doğru yoktur. Ancak genel olarak 8 yaşının altındaki araçlar için yapılan başvurular daha olumlu sonuçlanmaktadır. Bu yüzden 8 yaşın altındaki araçlar için taşıt kredisi başvuru yaparsan kredinin onaylanma ihtimalini artırabilirsin.