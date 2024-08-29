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Taşıt Kredisi Almanın En Kolay Yolu: Tüm Bankalar Burada



Günümüzde birçok kişi, yeni bir araç satın almak ya da mevcut aracını yenilemek için taşıt kredisine başvuruyor. Taşıt kredisi, araç alımında finansal destek sağlayan özel bir kredi türüdür ve genellikle avantajlı faiz oranları ve vade seçenekleri sunar. Bu yazımızda, taşıt kredisinin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve 2024 yılında hangi bankaların taşıt kredisi sunduğunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.



Taşıt Kredisi Nedir?



Taşıt kredisi, araç almak ya da var olan aracını yenilemek isteyen bireylerin kullanabildiği, sadece araç alımına yönelik sunulan kredi türüdür. Sadece araç alımına yönelik sunulduğu için faiz oranları ve vade seçenekleri de bu doğrultuda daha avantajlıdır. Taşıt kredileri sıfır ya da ikinci el araçlar için kullanılabilir. Bankalar bu durumlarda sıfır taşıt kredisi gibi özel kredi imkanları da sunmaktadır. Taşıt kredisi başvurusu için bankaların taşıt kredisi fırsatlarını karşılaştırarak sana en uygun taşıt kredisini seçebilirsin.



Taşıt Kredisi Nasıl Hesaplanır?



Taşıt kredisi hesaplama 2024 yılında bazı gereklilikleri de beraberinde getirir. Bunlardan ilki taşıt bedelinin net olarak bilinmesidir. Bu bedele göre bankadan taşıt kredisi adı altında çekilebilecek maksimum kredi oranı belirlenebilir. Taşıt kredileri genellikle minimum 48 ay vadeyle sunulur.

Taşıt kredisi hesaplama 2024 yılında araç ücretine göre yapılır. Değeri 400.000 TL'ye kadar olan bir araç için aracın toplam bedelinin %70'ine kadar kredi kullanılabilir. Eğer araç 400.000 TL ile 800.000 TL arasında bir değere sahipse, bu durumda kredi limiti aracın değerinin %50'si ile sınırlandırılır.

Daha yüksek fiyat aralıklarında kredi oranları da buna göre düşmektedir. 800.000 TL ile 1.200.000 TL arasında değere sahip bir araç için maksimum kredi oranı %30'la sınırlandırlır. 1.200.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki araçlar için bu oran %20'ye kadar düşmektedir.

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Taşıt Kredisi Veren Bankalar 2024



Günümüzde Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk ,İNG, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Albaraka gibi pek çok banka taşıt kredisi imkanı sunmaktadır. Ancak bu noktada hangi bankadan en uygun taşıt kredisi nasıl çekilir sorusu gündeme geliyor.

Bu bankaların hiçbiri ile uğraşmadan Teklifimgelsin'in sunduğu taşıt kredisi robotu ile tüm bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranlarını öğrenebilir, karşılaştırabilir ve sana en uygun olan başvuru işlemini dakikalar içinde gerçekleştirebilirsin.



Vakıfbank Taşıt Kredisi

Vakıfbank sıfır ya da 2.el araçlar (8 yaşa kadar) için %4,60 faiz oranı ve 48 aya varan vade seçenekleriyle taşıt kredisi imkanı sunmaktadır.



Akbank Taşıt Kredisi

Akbank taşıt kredisi kapsamında %4,50 faiz oranı ve 48 aya varan vade seçenekleriyle sıfır ya da 2.el araçlar için taşıt kredisi imkanı sunmaktadır.



Ziraat Bankası Taşıt Kredisi

Ziraat Bankası 0 km ve en fazla 5 yaşındaki araçlar için 48 aya kadar vadeli, %5,34 faiz oranıyla taşıt kredisi imkanı sunmaktadır. Hafif ticari araçlar da bu kapsamda finanse edilebilir. Bazı durumlarda banka tarafından ek teminat istenebilir. Ayrıca Ziraat Bankası taşıt kredisi kullacılarına hayat sigortası ve kasko gibi ek hizmetler de sunar.



Halkbank Taşıt Kredisi

Halkbank, sıfır ya da 2.el araçlar için 48 aya kadar vadeli, tercihe göre aylık eşit, artan ya da azalan taksit seçenekleriyle taşıt kredisi imkanı sunmaktadır. Halkbank sıfır araçlar için %5,09, ikinci el araçlar için ise %5,15 faiz oranları uygulamaktadır.



İş Bankası Taşıt Kredisi

İş Bankası sıfır araçlar için %4,03, ikinci el araçlar için %4,34 faiz oranlarında, 48 aya kadar vadeli taşıt kredisi imkanı sunmaktadır.



Kuveyt Türk Taşıt Kredisi

Kuveyt Türk de diğer pek çok bankada olduğu gibi sıfır ve ikinci el araçlarda 48 aya kadar vade seçenekleri ve %3,99 faiz oranıyla taşıt kredisi imkanı sunar.



İNG Taşıt Kredisi

ING taşıt kredisi, sıfır araçları e 8 yaşına kadar olan 2. el araçları kapsayan, 3 - 48 ay vade seçenekleri ve %3,49 faiz oranıyla sunulan özel bir kredidir. ING Bank kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5'ini aşmayacak şekilde planlanmıştır ve teminat olarak sadece satın alınacak araç rehin gösterilebilir.



Türkiye Finans Taşıt Kredisi

Türkiye Finans, %4,34 faiz oranı ve 48 aya varan vade seçenekleri ile sıfır ve 2.el araçlar için taşış kredisi imkanı sunar.



Vakıf Katılım Taşıt Kredisi

Vakıf Katılım'ın sunduğu Taşıt Kredisi ile 0 km veya 2.el otomobil alımlarında 48 aya kadar vade ve %4,19 faiz oranıyla araç sahibi olabilirsin. Vakıf Katılım için tahsis ücreti kredi tutarının %0,5'idir.



Albaraka Taşıt Kredisi

Albaraka Taşıt Kredisi ile sıfır araçlar %3,99, 9 yaşını geçmemiş 2. el araçlar ise %4,50 faiz oranı ile sunulmaktadır. Albaraka vade seçenekleri ise 48 aya kadar uzanmaktadır. Araç değerine göre kredi miktarı ve ödeme süreleri değişebilir.

Taşıt Kredisi Şartları Nelerdir?



Taşır kredisi çekebilmek için bankalar bazı gerekliliklerine yerine getirilmesini bekler. Bu doğrultuda taşıt kredisi şartları 2024 yılında şöyle sıralanabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

İyi bir kredi notuna sahip olmak

Aylık gelirini beyanı sunmak

En az 3 aydır devam eden sigortanın bulunması



Bu şartları karşılıyorsan taşıt kredisi almak için TeklifimGelsin üzerinden kredi başvurusu yapabilirisin.



Taşıt Kredisi Faiz Oranları 2024

2024 yılında taşıt kredisi faizleri bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. En sık tercih edilen bankalar arasında Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk, İNG, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Albaraka gibi bankalar yer alır.

2024 yılında Vakıfbank %4,60 faiz oranıyla, Akbank %4,50 faiz oranıyla, Ziraat Bankası %5,34 faiz oranıyla, Halkbank sıfır araçlar için %5,09, ikinci el araçlar için ise %5,15 faiz oranlarıyla, İş Bankası sıfır araçlar için %4,03, ikinci el araçlar için %4,34 faiz oranlarıyla, Kuveyt Türk %3,99 faiz oranıyla, İNG %3,49 faiz oranıyla, Türkiye Finans %4,34 faiz oranıyla, Vakıf Katılım %4,19 faiz oranıyla, Albaraka sıfır araçlar için %3,99, 9 yaşını geçmemiş 2. el araçlar ise %4,50 faiz oranlarıyla taşıt kredisi sunmaktadır.



SIK SORULAN SORULAR



Taşıt kredisi almak için ne gerekli?



Taşıt kredisi almak için 18 yaşını doldurmuş olmak, Tükiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, aylık gelir beyanında bulunmak, minimum 3 aydır devam eden sigortanın olması ve iyi bir kredi notunun olması gerekir.



400 Bin Tl'lik arabaya ne kadar kredi çıkar?



Değeri 400.000 TL'ye kadar olan bir araç için aracın toplam bedelinin %70'ine kadar kredi kullanılabilir. Taşıt kredilerinde aracın toplam bedelinin tamamına kredi verilmez, araç değerine göre oranlar değişir.



2. el taşıt kredisi ne kadar çıkar?



2. el taşıtlar için verilebilecek kredi miktarı araç bedeline bağlıdır. Minimum 400.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulmaktadır. Değeri 400.000 TL'ye kadar olan bir araç için aracın toplam bedelinin %70'ine kadar kredi kullanılabilir. 400.000 TL ile 800.000 TL arasında ise %50 ile sınırlandırılır, 800.000 TL ile 1.200.000 TL arasında değere sahip bir araç için maksimum kredi oranı %30, 1.200.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki araçlar için ise bu oran %20'dir.



2. El Taşıt Kredisi Nasıl Çekilir?



2. el taşıt kredisi çekmek için araç bedelinin net bir şekilde ortaya konulması ve bu bedele göre kredi tutarının belirlenmesi gerekir. Bu bedel belirlendikten sonra gerekli belgelerle seçilen bankaya başvuru yapılması gerekir. İnceleme sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2. el taşıt kredisi çekilebilir.



2. El Taşıt Kredisi Yaş Sınırı Kaçtır?



Bankalar 2. el taşıt kredisi için bazen yaş sınırı koymaktadır. Bu sınır bankadan bankaya değişiklik göstermektedir ve tek bir doğru yoktur. Ancak genel olarak 8 yaşının altındaki araçlar için yapılan başvurular daha olumlu sonuçlanmaktadır. Bu yüzden 8 yaşın altındaki araçlar için taşıt kredisi başvuru yaparsan kredinin onaylanma ihtimalini artırabilirsin.



