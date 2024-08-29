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Dışişleri'nden Kerkük'te yaşanan olayla ilgili açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Bugün Kerkük'te yaşanan hadiseyle ilgili açıklama Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılmıştı. Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 19:49, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 19:49
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Dışişleri'nden Kerkük'te yaşanan olayla ilgili açıklama

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kerkük'te yaşanan olayla ilgili Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından açıklama yapıldığını belirtti.

Sözcü Keçeli, "Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır. Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı'nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunduğunu vurgulayan Keçeli, son dönemde terör örgütü PKK'nın Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan edilmesi ve 15 Ağustos'ta Ankara'da imzalanan "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı"nın bu yaklaşımın ürünü olduğuna işaret etti.

Keçeli, "Söz konusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır." ifadesine yer verdi.

- Irak tarafının açıklaması

Irak Ortak Operasyonlarından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Kerkük'te bir SİHA'nın düştüğü ifade edilerek, bunun Türk SİHA'sı olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

Düşme nedenlerinin ve kazanın koşullarının belirlenmesi amacıyla adli kanıt, hava savunma ve drone operatörlerinden oluşan teknik bir çalışma ekibi oluşturulduğu da bildirilmişti.

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