Metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınanlardan 2'si serbest bırakıldı
Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 21:17, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 21:28
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kazaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden metrobüs sürücüsü ile denetim amiri, emniyetteki işlemleri sonrası savcılık talimatıyla salıverildi.
Gözaltındaki M.Ç ile diğer denetim amiri Ş.Y'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.