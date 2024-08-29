Metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınanlardan 2'si serbest bırakıldı

Gözaltındaki M.Ç ile diğer denetim amiri Ş.Y'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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