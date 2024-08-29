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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kaymakam adaylarına konferans verdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizler her türlü siyasi, ideolojik görüşün üstünde, hiçbir mezhep, meşrep ayrımı yapmadan bütün halkımıza hizmet etmek zorundayız. Cumhuriyet döneminin en önemli kurumlarından biri olan Başkanlığımız, devletin selametini ve bekasını sürekli önemsemiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 22:18, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 23:07
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kaymakam adaylarına konferans verdi

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda eğitimlerine devam eden kaymakam adaylarına konferans verdi.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Erbaş, kaymakam adaylarına, yürütülen din hizmetleri ve Başkanlığın çalışmalarını anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşundan bugüne kadar hizmetlerindeki hassasiyeti her zaman üst seviyede tuttuğuna işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız bütün çalışmalarında özellikle şu üç hassasiyeti öne çıkarmıştır. Dinimizin hakikat ve ilkelerini her şeyin üstünde tutmuş, en zor şartlarda bile İslam akaidine muhalif herhangi bir görüş beyan etmemiştir, bir tek örneği yoktur. Bizim birinci önceliğimiz tevhit, adalet, barış, huzur, güven, erdem, güzel ahlak gibi değerlerle insanlığın ufkunu aydınlatan ve insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran yüce dinimizin hakikatleridir.

Diyanet İşleri Başkanlığı bütün hizmetlerinde milletimizin sağlam bir inançla ilelebet payidar olması için çalışmıştır. Milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma ilkeleriyle huzur ve güven içinde yaşaması için bütün imkanlarıyla gayret etmiştir. Huzurumuzu bozmak isteyen fitnelerle mücadele etmiştir. Bundan dolayıdır ki devletimiz içerisinde halkımızın en çok güvendiği, sahiplendiği kurumlardan biri olmuştur."

Milletin, camilerden, Kur'an kurslarına yaptıkları hizmetlerin en büyük destekçisi olduğunu belirten Erbaş, "Bizler her türlü siyasi, ideolojik görüşün üstünde, hiçbir mezhep, meşrep ayrımı yapmadan bütün halkımıza hizmet etmek zorundayız. Bir diğer hassasiyetimiz Cumhuriyet döneminin en önemli kurumlarından biri olan Başkanlığımız, devletin selametini ve bekasını sürekli önemsemiştir. Milletin devletiyle irtibatını güçlendiren bir kurum olmuştur." ifadelerini kullandı.

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