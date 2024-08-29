Olaylı maçla ilgili yeni gelişme: İki polis müdürü görevden alındı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, 51. dakikada deplasman tribününe alınmayan taraftarlarına destek olmak için sahaya inmişti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nun Güney tribünü önünde yabancı maddelere maruz kalan Koç, Göztepeli bir görevli tarafından yere itilerek düşürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından mücadele hakemi Kadir Sağlam oyunu durdurdu ve Ali Koç korumaları eşliğinde protokol tribününe geri döndü.

İKİ POLİS MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Maçta yaşanan olaylar nedeniyle, İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan Sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı, müfettiş raporuyla görevden alındı.