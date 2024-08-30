30 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ni izleyecek.

(Ankara/10.00/11.30/17.00/19.30)

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlamaları kabulüne katılacak, Kara Harp Okulu cami açılışı, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00/11.30/16.30/17.00/19.25)

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dumlupınar Belediye Başkanlığını, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Sosyal Tesisi'ni ziyaret edecek, İlk Hedef Anıtı önünde halkla buluşacak, Dumlupınar Şehitliğine çelenk bırakacak, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı Açılışı'na katılacak.

(Kütahya/11.30-14.15/İzmir/19.30)

- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anıtkabir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına ve Çamlıyayla'daki festivale katılacak.

(Ankara/10.00/Mersin/19.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

(Lübliyana)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Fransa'da devam edilecek; milli sporcular 9 branşta madalya mücadelesi verecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.

(Paris/10.00-23.30)

2- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması kuraları Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da çekilecek. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın, Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir'in rakipleri belli olacak.

(Monako/14.00/15.30)

3- Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00)

4- Trendyol 1. Lig'in 4. haftası Esenler Erokspor-Gençlerbirliği ve Manisa FK-Adanaspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Manisa/21.00)