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Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı

Yurdun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek. Meteoroloji, İstanbul ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların ayrıca, İskenderun Körfezi, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 30 Ağustos hava durumu...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 07:55, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 07:42
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Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı

Başta İstanbul olmak üzere yurdun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Ağustos'a ilişkin hava durumu tahmininde İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu alarm verdi.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, İskenderun Körfezi, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzeyi ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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