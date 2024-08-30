Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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