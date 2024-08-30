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Altının gramı 2 bin 760 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 2 bin 760 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 10:37, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 10:38
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Altının gramı 2 bin 760 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 2 bin 762 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 760 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 600 liradan ve cumhuriyet altını 18 bin 330 liradan satılıyor.

Dün alış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralar önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2.520 dolardan işlem görüyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 arttı. Söz konusu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülmüştü.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,8 oldu.

Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Ağustos ile biten haftada 2 bin kişi azalışla 231 bine inerken, piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.

Veriler, ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret ederken, "yumuşak iniş" beklentileri öne çıktı.

Analistler, söz konusu verilerin Fed'in ABD ekonomisini resesyonda sokmadan enflasyonu kontrol altına alabileceğini gösterdiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, kişisel gelir ve harcamalar verisinin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 seviyesinin direnç, 2 bin 500 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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