MİT'ten PKK'nın bomba uzmanlarına Hakurk'ta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın el yapımı bomba uzmanları Faraşin Gabar kod adlı Bahar Akyol ile Tijda Jiyan kod adlı Nurbahar Karadağlı'yı Irak/Hakurk'ta nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanlarının sağladığı istihbari bilgileri doğrultusunda Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı'nın, örgütün EYP'li saldırılarında yer aldıkları tespit edildi.

Ayrıca, bomba düzeneği hazırlama konusunda uzmanlaştıkları da öğrenildi.

Patlayıcı Hazırlarken Öldürüldüler

PKK/KCK'lı Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı'nın yeri, MİT'in örgüt içindeki ajanları vasıtasıyla tespit edildi.

MİT, teröristleri adım adım izlemeye başladı. Operasyon için en uygun an beklendi. PKK/KCK'lı teröristler bomba düzenekleri ile el yapımı patlayıcı hazırladıkları sırada nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.