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Bakan Şimşek: Dış kaynaklar programımıza duyulan güvenin göstergesidir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Depremin yaralarını sarmak adına 2023 ve 2024 yıllarında deprem finansmanı kapsamında yaklaşık 4 milyar dolar tutarında dış kaynak sağladık. Sağlanan bu kaynaklar, uyguladığımız programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 12:23, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 12:24
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Bakan Şimşek: Dış kaynaklar programımıza duyulan güvenin göstergesidir

Bakan Şimşek, uluslararası kuruluşlardan sağlanan dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yeniden kalkınmasının en önemli önceliklerinden olduğunu vurgulayan Şimşek, bölgede kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini devreye almaya devam ettiklerini bildirdi.

Şimşek, bölgenin yeniden inşası için uluslararası finansman kuruluşlarıyla işbirliklerinin sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Depremin yaralarını sarmak adına 2023 ve 2024 yıllarında deprem finansmanı kapsamında yaklaşık 4 milyar dolar tutarında dış kaynak sağladık. Bu yıl sonuna kadar ise yaklaşık 2 milyar dolar finansman sağlanmasına yönelik görüşmeler sürüyor. Hem deprem bölgesinin hem de ülkemizin kalkınması adına finansman kuruluşlarından uygun koşullu dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam edecek."

"Bu kaynaklar programımıza duyulan güvenin göstergesi"

Şimşek, bölgenin yeniden inşasında yol, tünel ve köprülerin yenilenmesi çalışmalarının önemini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Son olarak, deprem bölgesinde zarar gören yol, tünel ve köprülerin yenileme ve iyileştirme çalışmalarının finansmanı amacıyla Asya Altyapı Yatırım Bankasından, Karayolları Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere, yaklaşık 187 milyon avroluk uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla finansman sağlandı. Depremin yaralarını sarmak adına geçtiğimiz yıldan itibaren yanımızda olan bankanın verdiği desteği çok kıymetli buluyoruz."

İslam Kalkınma Bankasından deprem bölgesindeki ihracatçıların finansmanı ve yeşil dönüşümlerinin desteklenmesi amacıyla Türk Eximbank'a 100 milyon dolar finansman sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Şimşek, Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşundan depremden etkilenen işletmelerin uluslararası ticaretinin desteklenmesi için Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına 100 milyon dolar, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına da 50 milyon dolar finansman sağlandığını bildirdi.

Şimşek, uluslararası finansman kuruluşlarıyla işbirliklerinin süreceğine dikkati çekerek, "Sağlanan bu kaynaklar, uyguladığımız programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

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