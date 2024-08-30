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Asker kaçağı, internet kafede asker oyunu oynarken yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askerlik yaparken izinli olarak Bursa'ya gelip, dönmeyen Erdem Y. (25), internet kafede asker oyunu oynarken yakalandı. O anlar, kameraya yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 13:35, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 13:49
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KKTC'de 5 aylık asker olan Erdem Y., geçen yıl 5 günlük izin alarak memleketi Bursa'ya geldi. Tezkeresine 25 gün kalan Erdem Y. geri dönmeyince, 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yeri tespit edilen ancak resmi kıyafetli polisleri görünce kaçan Erdem Y. için bu kez sivil ekipler devreye girdi.

Erdem Y.'nin Yıldırım ilçesindeki bir internet kafede olduğu bilgisini alan ekipler, adrese sivil polisleri yönlendirdi. Erdem Y., sivil ekiplerin polis olduğunu anlayınca yine kaçmak istedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, asker oyunu oynarken yakalanan Erdem Y. adliyeye sevk edildi. İşlemleri sonrası Erdem Y., birliğine gönderilmek üzere Muradiye Askerlik Şubesi'ne teslim edildi.

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