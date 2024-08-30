FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hüküm giyen eski emniyet müdürü Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 13:49, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 13:51
Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "silahlı terör örgütüne üye o"lma" suçundan aranan eski emniyet müdürü H.B'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Söz konusu hükümlünün polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.