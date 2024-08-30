Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 15:00, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 17:02
UEFA Avrupa Ligi kuraları Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da çekildi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Manchester United, Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtjylland, Atletico Bilbao ve Twente ile eşleşti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Malmö, Elfsborg ve RFS takımları oldu.
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente oldu.