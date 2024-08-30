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Sokak ortasında parke taşıyla eşini öldürdü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi karısını sokak ortasında parke taşıyla darp edip öldürdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 15:38, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 16:23
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Sokak ortasında parke taşıyla eşini öldürdü

Olay, 28 Ağustos'ta akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dervişiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Murat Dürüst, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evini terk eden eşi 2 çocuk annesi Ayşe Dürüst (53) ile sokak ortasında karşılaştı. Çift arasında evi terk etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Dürüst, kaldırımdan aldığı parke taşı ile eşine vurmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi ile eşinin saldırılarından kurtarılan kadın için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Çevredekilerin linç girişimde bulunduğu Murat Dürüst, polis tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandı

Başına aldığı darbelerde ağır yaralanan Ayşe Dürüst, Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ayşe Dürüst, dün akşam hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken Murat Dürüst gözaltına alındı.

Murat Dürüst, ifadesinde, eşiyle kısa süre önce anlaşamadıkları için ayrıldıklarını, kendisine nerede olduğunu sorduğunu ancak yalan söylediğini, yolda karşılaşınca tartışıp, yerden aldığı taşla başına vurduğunu belirtti. Murat Dürüst, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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