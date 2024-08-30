Vatandaşların Atatürk ve Türk bayrağı hassasiyeti sosyal deneyde
Düzce'de yapılan sosyal deneyde, üzerinde Atatürk portresi ve Türk bayrağı bulunan tabloyu yerden kaldıran vatandaşların hassasiyeti kayıt altına alındı.
Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal deney gerçekleştirildi.
Kentin araç trafiğine kapalı en işlek caddelerinde belirli yerlere senaryo gereği üzerinde Atatürk portresi ve Türk bayrağı bulunan tablo bırakıldı.
Vatandaşların tabloyu yerden alarak hassasiyetle yüksek bir yere koyma çabaları, belediye personeli tarafından kamerayla kaydedildi.
Sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntüler, beğeni topladı.
❝Zafer, Zafer Benimdir Diyebilenindir❞ 🇹🇷🇹🇷Düzce Belediyesi (@duzcebld) August 29, 2024
Büyük zaferi bize hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, kıymetli hemşehrilerimizi hassasiyetlerinden dolayı kutluyoruz...
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun ❤️🤍#30AğustosZaferBayramı pic.twitter.com/uX6Dbgi9up