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Domates tarlada kalmayacak, Bakanlıktan salça fabrikalarına destek geldi

Bursa'da domates rekoltesinin beklenenin üzerinde olması, salça fabrikalarının yeteri kadar domates satın almaması sebebiyle ürün para etmedi ve tarlada kaldı. Çiftçilerin mağduriyeti üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı salça fabrikalarına destek açıklayıp, domatesin tarlada kalmaması için önemli adım attı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 16:13, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 16:14
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Domates tarlada kalmayacak, Bakanlıktan salça fabrikalarına destek geldi

Salça fabrikalarının ürünleri almamasından dolayı şikayet eden Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinin ziraat odalarına bağlı çiftçiler, 8 Ağustos'ta Bursa-Balıkesir yolunu kapattı. Yaklaşık 3 saat yolu kapatan çiftçiler, sorunların çözülmesi için yetkililerden yardım istedi. Dönemin Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da daha önce tarlada domateslerin kalmaması için salça fabrikaları ile görüşmelerde bulunmuştu. Bunun üzerine AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Bursa Tarım Orman ve İl Müdürü İbrahim Acar, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Mutlu Turgut, harekete geçti. Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki salça fabrikalarını teker teker dolaşan heyet, görüşmeler yapıp incelemelerde bulundu.

Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucunda belirlenmiş fiyat üzerinde alım yapan salça üreticilerine özel bir destek verileceğini belirten AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde çok verimli bir sezon geçiriyoruz. Bir önceki yıla göre değerlendirdiğimizde geçen sene 163 bin dekarlık bir dikim vardı. Bu sene bu oran 173 bin dekara çıkmış durumda. Bu rakamlara baktığımızda ciddi bir üretim olduğunu görüyoruz. Geçen seneye kıyasla yüzde 20'lik bir artış var. Bursa, Türkiye'nin salçalık domates üretiminin yüzde 25'lik kısmını üreten ovalara sahip. Salçalık domates üretimi noktasında Türkiye'de birinci sırada. Bu bölge domatesin üretimiyle ilgili ciddi efor sarf ediyor. Bu yüzden hem beklentileri yüksek de tarımı bunun üzerine şekillendiriyorlar. Geçen sene serbest piyasa fiyatlarının sözleşmeli fiyatları geçmesinin üzerine tarımla uğraşan hemşerilerimizin bu sene sözleşmeli fiyatlardan uzak durdu. Hem üretimin fazla olması hem de sözleşmenin az olması sebebiyle işin başlangıcında bir karışıklık oldu. Şu an çok şükür sezonun en yüksek olduğu noktadayız. Yaklaşık 15-20 gün sonra artık alımlar biraz daha düşmeye başlayacak. Bu süreçten sonra da hakikaten öncellikle Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bu sezonun başından itibaren çiftçilerimizin talepleriyle alakalı ciddi bir efor sarf ettiler. Son dönemlerde de Ticaret Bakanı Ömer Bolat fiyat baremi koyarak bu fiyat baremi üzerinden alım yapan fabrikalara destek verileceğini açıkladı" dedi

Ticaret Bakanlığı'nın desteğinin hem sahada üretim yapan, alım yapan ve ulusal manada da bu işin ihracatını yapan fabrikalara ciddi bir moral motivasyon olduğunu kaydeden Davut Gürkan, " Bugün de bu dolaşmış olduğumuz tesis neredeyse bu ovada yetişmiş olan 1 milyon 500 bin ton üretimin neredeyse 400 bin ton civarında alımını yapıyor. Çok şükür onları da yerlerinde gördük. Her gün neredeyse 4 bin tondan aşağı olmamak üzere 5 bin ton civarında alım yapıyorlar. Çiftçimizi de bu konularda rahatlatmaya çalışıyorlar. Fabrikalar Ticaret Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler doğrultusunda alımlarla ilgili destek verirlerse önümüzdeki sürecin her iki tarafın memnuniyet içerisinde düzeltilebileceğini düşünüyorum. İnşallah bu berekete ticari kazançlarında da olmasını bekliyorum. Bugün itibariyle Ticaret Bakanlığı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı'yla beraber istişareleri sonucu almış olduğu bir karar doğrultusunda belirlenmiş fiyat üzerinde alım yapan üreticilere özel bir destek verilecek. Bu desteğin de üreticilerimize büyük manada bir katkı sağlayacak ve bu hem rekolte fazlası dediğimiz hem de son dönemdeki üretimin ciddi manada fayda sağlayacağını üreticilerine de güzel bir katkı sağlayacak. Hem bu konuda üretim yapan özellikle de ihracat yapan fabrikalarımız daha güçlü daha kuvvetli bir alım yapacaklar. İnşallah üreticilerimizin mahsulleri yerde kalmayıp Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu desteğin ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bu sürecin en başından beri takip ettiklerini ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da hem salça fabrikalarını hem de çiftçilerin sahadaki son durumunu görmek için birlikteyiz. Her ürün anlamında bereketli bir yıl yaşıyoruz. Ürün bolluğu ve uluslararası salça piyasasının geri gelmesi gibi faktörlere bağlı fiyatta sorunlar oldu. Bizler sürecin en başından beri mağduriyetin ortadan kalkması ve en aza indirilmesi konusunda ciddi çaba sarf ettik. Bu çabayı da sürdürüyoruz. İnşallah bu noktada attığımız adımların olumlu neticelerini daha da göreceğimizi ümit ediyorum" dedi.

AK Parti Bursa Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ise, "Sürecin en başından beri takip ediyoruz. Geldiğimiz noktada çalışmaların sahada karşılık bulması bizi mutlu ediyor. Fabrikalar ile yaptığımız görüşmede güzel bir birlikteliğin olduğunu gördük. Bundan sonraki süreçlerde tarım sigortasının, sözleşmeli ekimin daha net anlaşıldığı bir dönem yaşadık" şeklinde konuştu.

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