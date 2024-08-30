2 yaşındaki çocuk oyun oynarken düdüklü tencerede sıkıştı

'2 Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' iddiası yalanlandı
'2 Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' iddiası yalanlandı
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: TSK milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir
Erdoğan: TSK milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir
CTE'den Dilruba Kayserilioglu'nun tahliyesi ile ilgili iddialara açıklama
CTE'den Dilruba Kayserilioglu'nun tahliyesi ile ilgili iddialara açıklama
IMF: Maaş artışları, beklenen enflasyonla yapılsın
IMF: Maaş artışları, beklenen enflasyonla yapılsın
Enflasyon Düzeltme talebi karşılık buldu
Enflasyon Düzeltme talebi karşılık buldu
Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri düşecek mi? AK Parti'den açıklama
Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri düşecek mi? AK Parti'den açıklama
Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında
Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında
10 soruda 'enflasyon muhasebesi'nde küçük işletmelere kolaylık
10 soruda 'enflasyon muhasebesi'nde küçük işletmelere kolaylık
BİST100 bu ay %7,56 geriledi!
BİST100 bu ay %7,56 geriledi!
Bakan Şimşek: Dış kaynaklar programımıza duyulan güvenin göstergesidir
Bakan Şimşek: Dış kaynaklar programımıza duyulan güvenin göstergesidir
Üniversite öğrencileri sahte burs mesajlarına karşı uyarıldı
Üniversite öğrencileri sahte burs mesajlarına karşı uyarıldı
Eylül ayında ekonomi gündemi yoğun
Eylül ayında ekonomi gündemi yoğun
Kaçak Rus okullarına kapatma kararı!
Kaçak Rus okullarına kapatma kararı!
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Çorum'da park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
Çorum'da park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
Erdoğan: Türkiye idealimizi adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz
Erdoğan: Türkiye idealimizi adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz
Erdoğan'ın 35 gün önce atadığı rektör istifa etti
Erdoğan'ın 35 gün önce atadığı rektör istifa etti
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Deprem haberleri peş peşe geldi!
Deprem haberleri peş peşe geldi!
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Olaylı maçla ilgili yeni gelişme: İki polis müdürü görevden alındı
Olaylı maçla ilgili yeni gelişme: İki polis müdürü görevden alındı
Ekonomiye güven 39 ayın dibinde
Ekonomiye güven 39 ayın dibinde
MB'den Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar
MB'den Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar
8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı alındı
8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı alındı
Diyanetten Başkan Yardımcısı Martı'nın ifadelerine ilişkin açıklama
Diyanetten Başkan Yardımcısı Martı'nın ifadelerine ilişkin açıklama
YÖK'ten başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmeyen öğrenciye destek
YÖK'ten başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmeyen öğrenciye destek
Anneannesini öldüren eski bakan Şener'in oğlu tutuklandı
Anneannesini öldüren eski bakan Şener'in oğlu tutuklandı
MEB yabancı dil ders saatlerini artırıyor
MEB yabancı dil ders saatlerini artırıyor
KPSS Ön Lisans pazar günü yapılacak
KPSS Ön Lisans pazar günü yapılacak
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

2 yaşındaki çocuk oyun oynarken düdüklü tencerede sıkıştı

Batman'da, oyun oynamak için girdiği düdüklü tencerede sıkışan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 19:12, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 19:14
Yazdır
2 yaşındaki çocuk oyun oynarken düdüklü tencerede sıkıştı

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Çay Mahallesi 2128. Sokak'taki evlerinde mutfakta oyun oynayan 2 yaşındaki kız çocuğu Eslem E., girdiği düdüklü tencereye sıkıştı. Durumu fark eden ailesi, Eslem'i kendi imkanlarıyla çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, düdüklü tencereyi penseyle keserek çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber