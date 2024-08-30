Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi

'2 Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' iddiası yalanlandı
'2 Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' iddiası yalanlandı
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: TSK milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir
Erdoğan: TSK milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir
CTE'den Dilruba Kayserilioglu'nun tahliyesi ile ilgili iddialara açıklama
CTE'den Dilruba Kayserilioglu'nun tahliyesi ile ilgili iddialara açıklama
IMF: Maaş artışları, beklenen enflasyonla yapılsın
IMF: Maaş artışları, beklenen enflasyonla yapılsın
Enflasyon Düzeltme talebi karşılık buldu
Enflasyon Düzeltme talebi karşılık buldu
Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri düşecek mi? AK Parti'den açıklama
Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri düşecek mi? AK Parti'den açıklama
Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında
Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında
10 soruda 'enflasyon muhasebesi'nde küçük işletmelere kolaylık
10 soruda 'enflasyon muhasebesi'nde küçük işletmelere kolaylık
BİST100 bu ay %7,56 geriledi!
BİST100 bu ay %7,56 geriledi!
Bakan Şimşek: Dış kaynaklar programımıza duyulan güvenin göstergesidir
Bakan Şimşek: Dış kaynaklar programımıza duyulan güvenin göstergesidir
Üniversite öğrencileri sahte burs mesajlarına karşı uyarıldı
Üniversite öğrencileri sahte burs mesajlarına karşı uyarıldı
Eylül ayında ekonomi gündemi yoğun
Eylül ayında ekonomi gündemi yoğun
Kaçak Rus okullarına kapatma kararı!
Kaçak Rus okullarına kapatma kararı!
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Çorum'da park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
Çorum'da park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
Erdoğan: Türkiye idealimizi adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz
Erdoğan: Türkiye idealimizi adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz
Erdoğan'ın 35 gün önce atadığı rektör istifa etti
Erdoğan'ın 35 gün önce atadığı rektör istifa etti
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Deprem haberleri peş peşe geldi!
Deprem haberleri peş peşe geldi!
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Olaylı maçla ilgili yeni gelişme: İki polis müdürü görevden alındı
Olaylı maçla ilgili yeni gelişme: İki polis müdürü görevden alındı
Ekonomiye güven 39 ayın dibinde
Ekonomiye güven 39 ayın dibinde
MB'den Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar
MB'den Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar
8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı alındı
8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı alındı
Diyanetten Başkan Yardımcısı Martı'nın ifadelerine ilişkin açıklama
Diyanetten Başkan Yardımcısı Martı'nın ifadelerine ilişkin açıklama
YÖK'ten başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmeyen öğrenciye destek
YÖK'ten başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmeyen öğrenciye destek
Anneannesini öldüren eski bakan Şener'in oğlu tutuklandı
Anneannesini öldüren eski bakan Şener'in oğlu tutuklandı
MEB yabancı dil ders saatlerini artırıyor
MEB yabancı dil ders saatlerini artırıyor
KPSS Ön Lisans pazar günü yapılacak
KPSS Ön Lisans pazar günü yapılacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), eylül itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 19:20, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 19:32
Yazdır
Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda eylül ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine eylülde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife 1000 metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber