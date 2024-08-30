Osmaniye'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 20:13, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 21:02
Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli-Andırın karayolu üzeri Yenigün köyü yakınlarında meydana geldi. Z.K. idaresindeki kamyonet ile aynı yol üzerinde seyir halinde olan otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve hurdaya dönen otomobilde sıkışan aynı aileden 4 kişi itfaiyenin desteğiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan Yusuf K. ve Fatma Yaren K. hayatını kaybetti, Şahende K. (33) ve Aybars Şahan K.'nin (2) ise kaldırıldıkları hastanede tedavisi sürüyor.