Erdoğan: Ağustos ayı tarihimizde Türk'ün zaferler ayı olarak bilinir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Ölümü öldüren cesaret abidelerinden devraldığımız emaneti şanla taşımaya devam edeceğiz.

Ağustos ayı tarihimizde Türk'ün zaferler ayı olarak bilinir. 4 gün önce milletimize Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin sene-i devriyesini kutladık. Aynı gün Büyük Taarruz'un yıl dönümünü andık. İstiklal harbimiz başlı başına dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir başarıdır.

Türk milleti tarih yapan ve tarih yazan vasfını bir kez daha göstermiştir. Türlü meşakatlerle elde edilen başarıyla Türk askerinin kahramanlığı perçinlenmiştir. 5 ayda ayda aşılmaz denilen hattı, ordumuz taktik bir baskınla 5 günde darmadağın etmiştir. Milletin bağrından çıkan ordumuz, Gazi Mustafa Kemal'in yürüttüğü titiz bir çalışma sonucunda büyük bir başarıya imza atmıştır.