'Oğuzhan Atsız' rumuzu ile hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti seçmenine ve Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 22:30, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 23:34
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-28" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, aziz milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.
Yakalanan ve sosyal medyadan "Oğuzhan Atsız" rumuzu ile hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüphelinin isminin Oğuzhan Şahin olduğu öğrenildi.