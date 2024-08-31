31 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Deniz Harp Okulu Komutanlığı ile Hava Harp Okulu Komutanlığında "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"ne katılacak, Eminönü Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/15.30/18.00/20.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı Resepsiyonu'nda yer alacak.

(İzmir/19.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rumelifeneri Mahallesi Balıkçı Barınağı'nda su ürünleri av sezonunun açılışına katılacak.

(İstanbul/23.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çanakkale Valiliğini ziyaret edecek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün açılışında yer alacak.

(Çanakkale/13.00/13.40)

2- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.

(Yalova/10.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çamlıyayla Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Mersin/19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde basın açıklaması yapacak.

(Bolu/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Fransa'da devam edilecek, milli sporcular 9 branşta madalya mücadelesi verecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.

(Paris/10.00-22.08)

2- Trendyol Süper Lig'in 4. haftasına Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor, Adana Demirspor-Galatasaray ve Göztepe-Sipay Bodrum FK maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Konya/19.15/Adana/İzmir/21.45)

3- Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü-Boluspor, Central Hospital Ümraniyespor-Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor ve Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor maçları oynanacak.

(Ankara/17.00/İstanbul/19.15/Şanlıurfa/Çorum/21.45)

4- TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu Beyaz ve Kırmızı gruplarda toplam 2 maçla başlayacak.

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başlayacak; Kırşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor, Ortahisar Belediyespor-Adasokağı, Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Kırşehir/Trabzon/14.00/Eskişehir/15.00/Bursa/17.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, Mihalıççık Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Eskişehir/17.00)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.