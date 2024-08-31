31 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları
31 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Deniz Harp Okulu Komutanlığı ile Hava Harp Okulu Komutanlığında "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"ne katılacak, Eminönü Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına iştirak edecek.
(İstanbul/15.30/18.00/20.00)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı Resepsiyonu'nda yer alacak.
(İzmir/19.00)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rumelifeneri Mahallesi Balıkçı Barınağı'nda su ürünleri av sezonunun açılışına katılacak.
(İstanbul/23.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çanakkale Valiliğini ziyaret edecek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün açılışında yer alacak.
(Çanakkale/13.00/13.40)
2- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.
(Yalova/10.00)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çamlıyayla Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Mersin/19.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde basın açıklaması yapacak.
(Bolu/12.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
SPOR
1- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Fransa'da devam edilecek, milli sporcular 9 branşta madalya mücadelesi verecek.
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.
(Paris/10.00-22.08)
2- Trendyol Süper Lig'in 4. haftasına Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor, Adana Demirspor-Galatasaray ve Göztepe-Sipay Bodrum FK maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/Konya/19.15/Adana/İzmir/21.45)
3- Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü-Boluspor, Central Hospital Ümraniyespor-Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor ve Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor maçları oynanacak.
(Ankara/17.00/İstanbul/19.15/Şanlıurfa/Çorum/21.45)
4- TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu Beyaz ve Kırmızı gruplarda toplam 2 maçla başlayacak.
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başlayacak; Kırşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor, Ortahisar Belediyespor-Adasokağı, Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.
(Kırşehir/Trabzon/14.00/Eskişehir/15.00/Bursa/17.00)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, Mihalıççık Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Eskişehir/17.00)
7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.