Terörle iltisaklı kişi ve kurumuların mal varlığı donduruldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla Resmi Gazete'de yeni karar yayımlandı. Yayımlanan karara göre terörle iltisaklı çok sayıda kişi ve kurumun mal varlığı donduruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 04:52, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 04:53
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla Resmi Gazete'de yeni karar yayımlandı. Yayımlanan karara göre terörle iltisaklı çok sayıda kişi ve kurumun mal varlığı donduruldu.