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Dolandırıcılara 'çerez' olmayın!

Bilgisayar korsanları, izin verilen "çerezler" üzerinden kullanıcıların kişisel verilerini çalabiliyor. Bilişim uzmanı Avukat Mücahit Saraçlı, tüketicileri online alışveriş ve arama motorlarının kullanımı sırasında oluşabilecek tehlikelere karşı uyardı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 07:45, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 07:41
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Dolandırıcılara 'çerez' olmayın!

Ticaret Bakanlığı ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) önceki gün, tüketicinin korunması konusunda önemli bir adım attı. Bakanlık ile KVKK arasında, kişisel veri ve mahremiyetini ihlal eden hedefli reklamcılık ile aldatıcı uygulamalara karşı farkındalığı artırmak için protokol imzalandı. Biz de vatandaşların internette alışveriş yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini bilişim hukuku uzmanı Avukat Mücahit Saraçlı'ya sorduk.

Tüketicilere, güvenli sitelerden alışveriş yapması tavsiyesinde bulunan Saraçlı "İnternet alışverişlerinde, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine (ETBİS) kayıtlı siteler tercih edilmeli. Bu logonun olmadığı siteden ürün satın alınmamalı. Alışveriş yaparken tek sayfa şeklinde açılan ve kişisel veya ödeme bilgileri isteyen internet sitesi ile ürünü değerinden düşük bir fiyata satmaya çalışan sitelerden uzak durulmalı" diye konuştu.

İnternet sağlayıcısı, arama motoru ve internet siteleri tarafından verileri çalmak için kullanılan çerezlerin etkisine de değinen Saraçlı şunları kaydetti: "Çerezlerin kullanımına izin vermeyin. Çerezler vasıtasıyla ele geçirilen bilgiler, bilgisayar korsanları tarafından cazip reklamlar ile kişisel bilgilerinizin çalınmasına sebep olabilir. Çerezlerden elde edilen bilgilerle, ticari ileti ve ufak reklamlarla üyelik talep etmeleri halinde bütün bilgileriniz çalınabilir. Bazı durumlarda güvenilir internet sitelerinin arayüzü kopyalanabiliyor. Alışveriş yapmadan önce sitenin internet uzantısı kontrol edilmeli."

SAMET EKER

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