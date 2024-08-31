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Yeşil pasaporta talep patladı, ilk kez bordoyu solladı

Vatandaşların, iş dünyasının, hatta spor kulüplerinin bile vize çilesi giderek büyüyor. Bu süreçte 100'den fazla ülkeye 90 güne kadar varan sürelerde vizesiz seyahat imkanı sunan yeşil pasaporta (hususi) talep de patladı. Kayıtların tutulduğu 2010 yılından bu yana ilk kez bu yılın temmuz ayında yeşil pasaport sayısı bordoyu geçti.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 07:59, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 07:53
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Yeşil pasaporta talep patladı, ilk kez bordoyu solladı

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre temmuzda üretilen 453 bin 600 pasaportun 353 bin 600'ü yeşil, 100 bini bordo (umuma mahsus) pasaport oldu. 100'den fazla ülkeye 90 güne kadar varan sürelerde vizesiz seyahat imkanı sunan yeşil pasaport basımı temmuzda, her vatandaşın alabildiği bordo pasaportu 3'e katladı. Kayıtların tutulduğu 2010 yılından bu yana ilk kez bu yılın temmuz ayında yeşil pasaport sayısı, bordoyu geçti.

1 milyon yeni pasaport

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2018'de 140 bin, 2021'de ise 28 bin 800 olan yeşil pasaport basımı 2022'de 491 bin 400'e, 2023'te ise 1 milyon 816 bin 700'e kadar ulaşarak rekor kırdı. Yeşil pasaport üretimi 2024'te de aynı hızda devam ediyor. Bu yılın ocak-temmuz döneminde 1 milyon 7 bin 200 adet yeşil pasaport verildi.

Bu yıl toplam 4 milyon 44 bin 60 kişi için pasaport üretilirken, her 4 pasaporttan 1'inin renginin yeşil olması gözden kaçmadı. Temmuz ayında ise yeşil pasaport talebi yeni bir rekor kırarak ilk kez bordo pasaportu geçti. Temmuzda üretilen 453 bin 600 pasaportun 353 bin 600'ünün rengi yeşil, 100 binin rengi ise bordo oldu.

Yeşil pasaportu kimler kullanıyor?

Yeşil pasaport olarak bilinen hususi pasaport, memurlar ve belirli şartları taşıyan memur ailelerine veriliyor. Memurların yanı sıra devlet sporcuları, belirli bir ihracat limitini aşan iş insanları da yeşil pasaport alabiliyor.

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