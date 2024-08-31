Bahçelievler'de hastaneye silahlı saldırı
İstanbul'da bir hastanenin acil servisinde silahla ateş açıldı. Olayda 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 09:32, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 09:33
Hastanenin acil bölümünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Saldırıda hastane binası ve bir ambulans da zarar gördü.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Hayati tehlikeleri yok
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralandığı ve yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı duyuruldu.
Açıklamada saldırıda kullanılan aracın terk edilmiş halde bulunduğu belirtildi.