Araç alım satımında yeni dönem! Vatandaşa noter sürprizi

1 Eylül tarihinden itibaren vekaletle yapılacak araç satım ve tescil işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Vekaletnamenin aslı yanında olmayanlar bir kez daha ücret ödemek zorunda kalacak.

DİJİTAL ORTAMDA KAYITLI OLSA DA ASLI İSTENECEK

Vekaletname e-imzalı olarak Noter Paylaşım Sistemi'ne (TNBBS) kayıtlı olsa bile aslı yanınızda yoksa bu ücreti tekrar ödemek zorundasınız.

"İKİNCİ KEZ PARA ÖDEYECEĞİZ"

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, konuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Özpeynirci şunları söyledi:

"2. kez vekaletname ücreti️

Türkiye Noterler Birliği, 1 Eylül'den itibaren vekaleten yapılacak araç alım, satım ve tescillerinde e-imzalı olarak Noter Paylaşım Sistemine (TNBBS) kayıtlı olsa bile vekaletname aslı yanında olmaması halinde sistemden çıkarttığı vekaletname örneğini tasdik ederek ücretlendirip, makbuz kestikten sonra araç alım satım ve tescil işlemlerini yapacak.

Yani hali hazırda sistem üzerine tanımlanmış vekaletnameye ikinci kez para ödeyeceğiz.

Hani dijitalleşmiştik, hani herşey e-devlet üzerinden yapılıyordu. İlginç."