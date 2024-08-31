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İki bakanlıktan ilkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için işbirliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan işbirliği protokolüyle ilkokula başlayacak öğrenciler ile velilerinin okula daha hızlı uyum sağlamaları için ortak çalışmalar yürütülecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 12:46, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 12:46
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İki bakanlıktan ilkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için işbirliği

Bakanlıklardan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB'e bağlı ilkokullarda öğrenime başlayacak 1. sınıf öğrencileri ve velilerine yönelik uyum süreci faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işbirliği protokolü imzaladı.

Bakan Göktaş, Milli Eğitim Bakanlığındaki imza töreninde yaptığı konuşmada, iki bakanlık arasında 6 Şubat depremlerinden sonra imzalanan ve geçerliliği devam eden işbirliği protokolünü anımsatarak, yapılan ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Bakanlık olarak, ilkokula başlayacak çocuklar ve aileleri için başlatılan yeni çalışmada da yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Göktaş, "Proje ile hem çocukları okula yeni başlayan ailelerimize destek olmayı hem de okullaşma oranını artırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de iki bakanlık arasında ilişkilerin her zaman iyi olmasının önemine işaret ederek, işbirliğine katkılarından dolayı Bakan Göktaş'a teşekkürlerini iletti.

"Ailelerin sürecin ana paydaşlarından biri olduğuna dair farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Bakan Tekin, bu yıl merkeze aldıkları üç ana başlıktan birinin, ailelerin eğitim-öğretim süreçlerinde daha aktif yer alması olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ailelerin kendilerini çocuklarının eğitim öğretim süreçlerinin bir parçası olarak görmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Yıl boyunca biz bu kapsamda farklı etkinlikler planlamayı düşünüyoruz. Yine onu da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapma arzusundayız. Bu protokolle, okula bu yıl ilk defa başlayan çocuklarımızın velilerine, bu perspektifte, kendilerine sürecin ana paydaşlarından bir tanesi olduğuna dair bir farkındalık oluşturmak istiyoruz."

Eğitim-öğretim sürecinde, okulun ve öğretmenin çocuklar üzerindeki etkisiyle ilgili yapılan araştırmalarda yüzde 50 orana ulaşıldığını söyleyen Tekin, toplumun farklı kesimlerinin, en çok da ailenin, çocuklar üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

Öğrencilere ve velilere yönelik etkinlikler yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, yeni eğitim-öğretim döneminin başlayacağı hafta, uyum sürecini kolaylaştırmak, ilkokula başlayan öğrencilerin okul ortamına ve öğretmenlerine alışmasını sağlamak, oyunlar ve etkileşimli etkinliklerle kaygılarını azaltmak, aile ilişkilerini güçlendirmek, velilerin okul ile ilişkilerini güçlendirmek ve dayanışmayı pekiştirmek amaçlanıyor.

Ayrıca, ailelerin öğretmenlerle tanışması ve iletişim kurması için fırsatlar sunmak, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ve ailelerinin bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak, velilere çocuklarının eğitimi konusunda rehberlik etmek ve ilkokula başlayan öğrencilere ve velilere yönelik faaliyetler planlanması da hedefleniyor.

Protokol kapsamında, ilkokul birinci sınıf öğrencileri ve velileri ile kortej yürüyüşü yapılması planlanıyor.

Ayrıca yeni çalışma ile "Bizi Anla'tır" konseptli, farklı illeri gezecek bir tır da faaliyete geçirilecek. Tırda yer alan mobil sahnede, film gösterimi yapılacak. Öğrencilerin oryantasyonu için okul içi çalışmalar düzenlenecek.

Öte yandan velilere yönelik sinema, tiyatro ve konferans seansları da Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarınca organize edilecek.

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