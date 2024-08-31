'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama
'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
Marmara için sağanak uyarısı
Marmara için sağanak uyarısı
İki bakanlıktan ilkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için işbirliği
İki bakanlıktan ilkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için işbirliği
'Enflasyon düzeltmesi'ne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
'Enflasyon düzeltmesi'ne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Ağustos enflasyonu salı günü açıklanacak
Ağustos enflasyonu salı günü açıklanacak
KPSS Ön Lisans yarın 10.15'te yapılacak
KPSS Ön Lisans yarın 10.15'te yapılacak
Araç alım satımında yeni dönem! Vatandaşa noter sürprizi
Araç alım satımında yeni dönem! Vatandaşa noter sürprizi
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Sanayide kira artışı yüzde 100
Sanayide kira artışı yüzde 100
Yeşil pasaporta talep patladı, ilk kez bordoyu solladı
Yeşil pasaporta talep patladı, ilk kez bordoyu solladı
Dolandırıcılara 'çerez' olmayın!
Dolandırıcılara 'çerez' olmayın!
Terörle iltisaklı kişi ve kurumuların mal varlığı donduruldu
Terörle iltisaklı kişi ve kurumuların mal varlığı donduruldu
'İki Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' paylaşımlarına soruşturma
'İki Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' paylaşımlarına soruşturma
Metrobüs kazası soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
Metrobüs kazası soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
Erdoğan: 85 milyon olarak hepimiz aynı gemideyiz
Erdoğan: 85 milyon olarak hepimiz aynı gemideyiz
Doğal gaza eylül ayında zam yok
Doğal gaza eylül ayında zam yok
'2 Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' iddiası yalanlandı
'2 Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' iddiası yalanlandı
Erdoğan: TSK milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir
Erdoğan: TSK milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir
CTE'den Dilruba Kayserilioglu'nun tahliyesi ile ilgili iddialara açıklama
CTE'den Dilruba Kayserilioglu'nun tahliyesi ile ilgili iddialara açıklama
IMF: Maaş artışları, beklenen enflasyonla yapılsın
IMF: Maaş artışları, beklenen enflasyonla yapılsın
Enflasyon Düzeltme talebi karşılık buldu
Enflasyon Düzeltme talebi karşılık buldu
Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri düşecek mi? AK Parti'den açıklama
Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri düşecek mi? AK Parti'den açıklama
Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında
Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında
10 soruda 'enflasyon muhasebesi'nde küçük işletmelere kolaylık
10 soruda 'enflasyon muhasebesi'nde küçük işletmelere kolaylık
Bakan Şimşek: Dış kaynaklar programımıza duyulan güvenin göstergesidir
Bakan Şimşek: Dış kaynaklar programımıza duyulan güvenin göstergesidir
Üniversite öğrencileri sahte burs mesajlarına karşı uyarıldı
Üniversite öğrencileri sahte burs mesajlarına karşı uyarıldı
Eylül ayında ekonomi gündemi yoğun
Eylül ayında ekonomi gündemi yoğun
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı

Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. "Narin bulundu mu?" sorusunun cevabı aranırken olayla ilgili soruşturmada küçük kızın amcası ve aynı zamanda muhtar olan S.G. gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 14:22, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 14:24
Yazdır
Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakılmıştı. Aramalar; 11'inci günde de sürüyor. Ancak ekipler şimdiye kadar yeni bir ize rastlamadı.

18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltındaydı. Narin'e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

Koldaki ısırık izi kimin? Adli tıp uzmanı NTV'ye değerlendirdi

AMCASI GÖZALTINA ALINDI

Narin'i arama çalışmalarının 11. gününde yeni gözaltı haberi geldi. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan S.G. gözaltına alındı. Narin'in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırılacak.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA SON DURUM

Arama çalışmaları da aralıksız sürüyor. Ekipler şimdiye kadar olay günü bölgeden geçen 150 aracın sorgulamasını yaptı.

Mahalledeki evlerde de arama yapıldı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu.

7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Çalışmalara helikopterle havadan destek verildi.

Ekipler, Narin'e ait bir iz aramaya devam ediyor. Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber