'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama

Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne giden TSYD üyesi kameraman Mehmet İzmirlioğlu, derneğin merkezi olan Levent'teki tesisinde eşinin başörtüsü nedeniyle havuza alınmadıklarını iddia etti.

"MUHAFAZAKAR KADIN ÜYELERİMİZ İÇİN AYRI BİR HAVUZ VAR"

Bu konu gündeme bomba gibi düşerken Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), açıklama yaptı. TSYD tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bütün iyi niyetimizle sırf muhafazakar kadın üyelerimizin rahatsız olacağını düşünerek TSYD'de ayrı bir havuzu onlara tahsis etmiştik. Ama her seçimde yenilmesine rağmen bir türlü pes etmeyen bazı çevrelerin (Ayrıcalık yapıyorlar) diyerek bunu bizi yıpratmak için kullanabileceklerini hiç hesap etmemiştik, özür dileriz.

"HAVUZ, HER ÜYEMİZİN HİZMETİNDEDİR"

Herkes şunu iyi bilsin ki 61 yıllık bir geçmişe sahip Türkiye Spor Yazarları Derneği üyelerinin arasında asla ayırım yapmayan bir kurumdur. Eşitlik ilkelerine sonuna kadar bağlıdır. Yasalara ve geleneklere harfiyen uyar, herkesin hayat biçimine saygı duyar. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek için, TSYD havuzunun her üyemizin hizmetinde olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz" ifadeleri kullanıldı.